Women4Football: Celebrazione del Calcio Femminile al Salone d'Onore del CONI

Dopo il grande successo della prima edizione, torna Women4Football, l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori (Aic) in collaborazione con l'agenzia di sport marketing ed eventi Da di Demetrio Albertini nato per celebrare le protagoniste del calcio femminile italiano. L'appuntamento è fissato per lunedì 24 marzo, a partire dalle ore 17, nella prestigiosa cornice del Salone d'Onore del CONI a Roma, e vi parteciperanno tutte le istituzioni e le massime autorità del calcio italiano.

Nell'occasione si svolgeranno le premiazioni delle migliori calciatrici della stagione sportiva 2023-24. Come da tradizione, sarà il calcio a premiare il calcio dal momento che tutti i riconoscimenti saranno assegnati sulla base dei voti espressi negli scorsi mesi dalle giocatrici stesse. Un aspetto che conferisce ancor più valore e unicità a questi premi e a questo appuntamento che nasce per celebrare le eccellenze di un movimento sempre più al centro dell'attenzione sportiva nazionale e internazionale.

Sul palco del Salone d'Onore del Coni avverrà anche un simbolico passaggio di testimone tra generazioni, volto proprio a sottolineare il percorso di sviluppo del calcio femminile e il ruolo sempre più rilevante delle sue protagoniste. Le campionesse di oggi riceveranno infatti i premi dalle mani di leggende del calcio femminile che hanno fatto la storia del movimento tricolore.

Queste le shortlist da cui verranno elette le vincitrici: