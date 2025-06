Women's Six Nations 2026: Calendario Ufficiale e Debutto delle Azzurre

Six Nations ha diramato il calendario dell'edizione 2026 del Women's Six Nations. A differenza degli ultimi anni, quando la gara inaugurale era calendarizzata nella terza settimana di marzo, la prossima edizione inizierà nella seconda settimana di aprile.

Le Azzurre di coach Fabio Roselli apriranno il loro cammino nella competizione in trasferta, contro la Francia, sabato 11 aprile alle 13:25 italiane, per poi proseguire il 18 aprile alle 18.40, sempre in trasferta, con l'Irlanda. Il 25 aprile invece, sarà il turno della prima gara casalinga dell'Italia, che ospiterà alle 17:30 la Scozia.

Seguirà una settimana di pausa, prima del ritorno in campo per la sfida interna all'Inghilterra, sabato alle 15 italiane. Il turno conclusivo sarà invece in trasferta per le Azzurre, contro il Galles, domenica 17 maggio 13:15.

Per questa edizione del Sei Nazioni Femminile, tutte le gare di ogni turno si giocheranno nell'arco della stessa giornata, e non spalmate sull'intero fine settimana.

Il calendario del Sei Nazioni Femminile 2026: