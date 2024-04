Woods, 'capitano alla Ryder Cup 2025? Ne stiamo parlando'

"Io capitano del team Usa alla Ryder Cup 2025 di Bethpage? Ne stiamo ancora parlando. Tornerò a incontrare il Ceo della PGA, Seth Waugh, la prossima settimana, una volta concluso il Masters". Così Tiger Woods, alla vigilia del primo Major maschile del 2024, parla della possibilità di diventare capitano del team Usa alla Ryder Cup 2025. Poi sulle possibilità di vincere per la sesta volta il Masters, in programma da giovedì 11 a domenica 14 aprile ad Augusta, negli Usa: "Se tutto dovesse procedere per il verso giusto penso che potrei avere possibilità", ha spiegato il californiano.