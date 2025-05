World Relays: il quartetto azzurro della 4x100 in gara a Guangzhou

Eseosa Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Filippo Tortu sono i componenti del quartetto azzurro della 4x100 che domani a Guangzhou (Cina) prenderanno parte alla prima giornata delle World Relays, il trofeo mondiale di staffette che assegnerà anche 14 dei 16 pass per i Mondiali di Tokyo del prossimo settembre. Sei le gare in programma tra domani e domenica: le cinque con destinazione Tokyo (4x100 e 4x400 di genere, 4x400 mista), più l'esordiente 4x100 mista, prova ancora in forma semi sperimentale.

I tecnici azzurri, coordinati dal dt Antonio La Torre, hanno già definito la composizione di tutte le altre staffette: Edoardo Scotti, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Lorenzo Benati (4x400); Vittoria Fontana, Dalia Kaddari, Irene Siragusa, Alessia Pavese (4x100 donne); Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora, Alice Mangione (4x400 donne); Alice Pagliarini, Gaya Bertello, Andrea Federici, Samuele Ceccarelli (4x100 mista); Lapo Bianciardi, Rebecca Borga, Matteo Raimondi, Virginia Troiani (4x400 mista).

"Il nostro obiettivo è qualificare cinque staffette su cinque, e anche sperimentare la staffetta 4x100 mista, che a Los Angeles 2028 entrerà a far parte del programma olimpico - ha detto La Torre -, ma sarà difficilissimo fare qui l'en-plein per Tokyo. Ci aspettano dei confronti molto difficili, ma siamo sempre bravi a tirare fuori il meglio di noi quando le cose si fanno complicate. Mi interessa anche capire a che punto siamo nel nostro percorso stagionale, in un anno che sarà lunghissimo, con i Mondiali collocati in settembre".