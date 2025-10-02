Wta 1000 Pechino: Paolini eliminata, in semifinale va Anasimova

Jasmine Paolini è stata eliminata nei quarti di finale del torneo Wta 1000 di Pechino, battuta in tre set dalla statunitense Amanda Anisimova, n.4 del ranking e 3 del seeding. Finalista a Wimbledon e allo Us Open si è imposta sull'azzurra (n.8) in tre set, col punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, dopo oltre due ore e tre quarti di gioco.

In semifinale, Anisimova affronterà la connazionale Coco Gauff, n.2 al mondo, che ha battuto per 6-3, 6-4 la tedesca Eva Lys.