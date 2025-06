Wta 500 Berlino: Sabalenka in semifinale, trova la Vondrousova

La numero 1 del mondo Aryna Sabalenka ha raggiunto le semifinali del torneo WTA 500 su erba di Berlino e domani affronterà la ceca Marketa Vondrousova per un posto in finale. Nei quarti di oggi, Sabalenka ha salvato quattro match point contro la kazaka Elena Rybakina, prima di vincere in tre set molto combattuti per 7-6 (8/6), 3-6, 7-6 (8/6) e 2 ore e 42 minuti di battaglia serrata.

In semifinale affronterà un'altra vincitrice di Wimbledon, la rientrante Vondrousova, scesa al 164/o posto del ranking mondiale dopo aver saltato diversi mesi (luglio 2024-gennaio 2025 e marzo-maggio 2025) a causa di un infortunio alla spalla sinistra. La Vondrousova ha sconfitto la tunisina Ons Jabeur (6-4, 6-1) in una ripetizione della finale di Wimbledon 2023, vinta dalla ceca.

Nell'altra metà del tabellone, la cinese Wang Xinyu (n.49 del mondo) ha continuato la sua corsa, dopo aver battuto l'americana Coco Gauff, recentemente incoronata campionessa del Roland Garros. Wang ha approfittato del ritiro della spagnola Paula Badosa (numero 10) dopo il primo set dei quarti di finale, vinto dalla cinese per 6-1. In finale affronterà Liudmila Samsonova, che nel pomeriggio ha sconfitto l'americana Amanda Anisimova (6-1, 6-1) in appena 57 minuti.