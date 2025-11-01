Wta Finals al via, Errani-Paolini subito vincenti nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il match di apertura del torneo di doppio alle Wta Finals, a Riad. Le azzurre hanno sconfitto in due set la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla olandese Demi Schuurs col punteggio di 6-3, 6-3.

In giornata si terrà un altro incontro del gruppo denominato 'Martina Navratilova', tra le coppie Veronika Kudermetova/Elise Mertens e Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko.

Al termine delle sfide, tre per ogni coppia, le prime due classificate di ciascun raggruppamento andranno in semifinale, in programma venerdì prossimo.