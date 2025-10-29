Wta Finals al via, sabato aprono Errani e Paolini

Saranno Sara Errani e Jasmine Paolini ad inaugurare l'edizione 2025 delle WTA Finals. A Riad sabato alle 13.30 ora italiana le numero uno azzurre affronteranno la statunitense Asia Muhammad e l'olandese Denise Schuurs, che partecipano per la prima volta in tandem. In singolare partirà il Gruppo Serena Williams con Iga Swiatek che affronta Madison Keys, a seguire l'esordio alle Finals di Amanda Anisimova contro Elena Rybakina. Domenica Paolini giocherà il primo singolare di giornata, alle 15, contro Aryna Sabalenka che l'ha battuta in cinque dei sette confronti diretti. Due i successi della numero 1 del mondo nel 2025, a Miami e Stoccarda. Poi il derby tra le amiche Coco Gauff e Jessica Pegula, due volte in campo insieme alle WTA Finals in doppio, riediz.