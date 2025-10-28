Wta Finals, Paolini nel girone con Sabalenka Pegula e Gauff

Jasmine Paolini con Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Jessica Pegula. Sono stati sorteggiati i gironi delle Wta Finals, che vedranno in campo le otto migliori tenniste al mondo alla King Saud University Indoor Arena di Riad dal primo all'8 novembre. La leader azzurra è stata inserita nel gruppo Steffi Graff con la n.1 al mondo e alle due statunitensi. Nell'altro girone (Gruppo Serena Williams) ci sono Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina e Madison Keys.