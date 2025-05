Xabi Alonso annuncia l'addio al Bayer Leverkusen, futuro al Real Madrid?

L'allenatore del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha confermato che lascerà il club a fine stagione, spiegando in conferenza stampa che è arrivato "il momento giusto" per annunciare l'addio ma "non il momento giusto per parlare del futuro". Secondo i media spagnoli e tedeschi, il 43enne è già destinato alla panchina del Real Madrid, dove siederà al termine del Mondiale per Club per prendere il posto di Carlo Ancelotti.

"Dobbiamo goderci questo momento, anche se con emozioni contrastanti. Stamattina ho parlato con i giocatori, con lo staff, che sono stati con me in questi tre anni incredibili e fantastici - ha detto Alonso in vista della sua ultima gara in casa, domenica prossima contro il Borussia Dortmund -. E ora è il momento di condividerlo, soprattutto con i tifosi, allo stadio, dove ho vissuto grandi emozioni e dove sono diventato quello che sono ora. Il calcio è il momento e penso che sia un bel momento per tutti. Godiamocelo... Possiamo essere sempre felici e orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato, con la sensazione di stare guidando il club nella giusta direzione".

Arrivato a Leverkusen nell'ottobre 2022, Alonso nel 2023/2024 ha vinto campionato, primo titolo di Bundesliga nella storia del club, e la coppa di Germania senza perdere una partita nel corso della stagione. Da circa un anno si dava per scontato il suo trasferimento in un altro club, Liverpool, Bayern Monaco o Real Madrid e ora è arrivato il momento dell'addio, lasciando comunque la squadra al secondo posto nel campionato, vinto dal Borussia, e soprattutto dopo averle tolto l'irridente soprannome di 'Neverkusen', per i tanti piazzamenti senza vittorie nel corso degli anni.