Xabi Alonso pronto a prendere il posto di Ancelotti al Real Madrid

A Madrid non hanno dubbi: è Xabi Alonso l'erede di Carlo Ancelotti alla guida al Real. "Il 25 maggio si chiude una delle epoche più gloriose. I successi di Carlo Ancelotti saranno impressi nell'oro nei libri di storia del calcio, non solo quelli del Real Madrid - scrive il quotidiano sportivo Marca -. Quindici titoli, superato il leggendario Miguel Muñoz. Il 25 maggio Ancelotti saluterà il Real Madrid e darà inizio a una nuova era sotto la guida di Xabi Alonso, ex centrocampista spagnolo, tecnico del Bayer Leverkusen. Sia Ancelotti che il Real Madrid hanno concordato di non ufficializzare nulla nella speranza ancora di vincere il campionato, ma prima si sono parlati e hanno concordato un addio più che amichevole". L'accordo sarebbe stato messo a punto dopo l'eliminazione dalla Champions. Ancelotti sapeva di avere la nazionale brasiliana che lo aspettava e da quel momento ha accelerato i contatti già avviati, che porteranno - scrive ancora Marca - nei prossimi giorni alla firma di un accordo per arrivare al Mondiale del 2026".