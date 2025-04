Yuki Tsonoda: debutto emozionante alla Red Bull al GP del Giappone

"Non vedo l'ora di andare in pista e non potrebbe essere una situazione più folle di questa: la mia prima alla Red Bull e la mia prima in casa con la Red Bull. Incredibile sotto ogni punto di vista. Sono entusiasta e il lavoro fatto al simulatore è stato positivo. Ho passato delle giornate a Tokyo, impegnative ma ho anche avuto tempo di stare con gli amici". Così, Yuki Tsonoda nella conferenza stampa piloti a Suzuka in vista del gran premio del Giappone.

"Il primo podio in casa sarebbe favoloso. In un posto del mio cervello è un sogno e tale resta.. - le parole del nuovo pilota della Red Bull - Non sarà semplice, ho avuto poco tempo per adattarmi. È una 'bestia', una macchina diversa da quella guidata finora. Se andrò al Q3 sarà contento".

"Ancora non ho percepito le difficoltà di cui parlavano i piloti Red Bull avendo lavorato solo al simulatore - ha concluso il giapponese - ma non penso di dover cambiare il stile di guida. Altrimenti non sarei qui con questo team. Poi vedremo il passo e il resto, ma magari andrà nel verso giusto fin da subito. Non vedo l'ora".