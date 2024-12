Zach LaVine guida i Bulls alla vittoria sui Celtics, record storico per LeBron James

Un Zach LaVine decisivo con i suoi 36 punti ha trascinato i Chicago Bulls alla vittoria per 117-108 contro i Boston Celtics campioni in carica della Nba, mentre LeBron James, fenomeno dei LA Lakers, è entrato ancora una volta nella storia della lega.

LaVine ha tirato 11 su 19 dal campo e ha realizzato sei tiri da tre, aggiungendo sei rimbalzi e quattro assist per i Bulls, che si sono portati a 13-15 in stagione. "Siamo una buona squadra - il commento post match di LaVine -. Siamo competitivi e cun gruppo resistente". Ayo Dosunmu ha contribuito con 17 punti per i Bulls mentre, sempre per Chicago, Nikola Vucevic è andato in doppia doppia con 16 punti e 14 rimbalzi. Doppia doppia, anche per Jayson Tatum, stella di Boston, con 31 punti e 10 rimbalzi. Per i Celtics anche 20 punti di Kristaps Porzingis e 19 di Jaylen Brown. Ora Boston è a 21-6 in stagione.

Quanto a LeBron James, ha battuto il record di minuti giocati in Nba che apparteneva a Kareem Abdul-Jabbar, scendendo in campo per il suo 57.447/o minuto di gara in Nba e il 10' della partita, aiutando i Los Angeles Lakers a battere Sacramento 113-100. James, che all'inizio di quest'anno ha superato Abdul-Jabbar per il record di punti di tutti i tempi della Nba, in questa partita si è fermato a quota 19, mentre Austin Reaves ha realizzato 25 punti e Anthony Davis, in doppia doppia, ha realizzato 21 punti e preso 20 rimbalzi. "È solo un impegno verso il mestiere, la passione e l'amore che ho per il gioco", ha detto James. "Non mi prendo molto tempo nella off-season, ma un po' di più adesso".

Riflettori anche su Victor Wembanyama, che ha segnato 42 punti nel match che i San Antonio Spurs hanno vinto all'overtime, per 133-126, contro gli AtlantaHawks. Nei supplementari 'Wemby' ha realizzato una schiacciata e due tiri da tre punti per, in pratica, batteree Atlanta da solo.

Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 35 punti per guidare gli Oklahoma City Thunder, leader della Western Conference, al successo per 105-99 a Orlando. Anthony Black ha guidato i Magic con 23 punti.

Memphis ha battuto i Golden State Warriors 144-93, ma ha perso la guardia Ja Morant per un dolore alla schiena in seguito a una caduta dopo aver giocato solo 17 minuti. Lo spagnolo Santi Aldama ha realizzato 21 punti e preso 14 rimbalzi, partendo dalla panchina, per guidare i Grizzlies, che hanno realizzato il record di 27 tiri da tre in 48 tentativi, con Aldama e Luke Kennard che ne hanno realizzati cinque ciascuno.

Karl-Anthony Towns dei New York Knicks è stato accolto con un'ovazione dai suoi ex tifosi al suo ritorno sul campo di Minnesota dopo essere stato ceduto i estate, ha segnato 32 punti e 'catturato' 20 rimbalzi per dare la scossa ai Knicks che hanno superato i Timberwolves 133-107.