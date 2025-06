Zane Weir conquista il secondo posto nel getto del peso, superato solo da Tom Walsh

Zane Weir conquista il 2/o posto nel getto del peso. L'azzurro ha chiuso la propria gara con 21,67 metri come miglior misura, superato solo dai 21,89 metri del neozelandese Tom Walsh che gli valgono il primo posto. A completare il podio, poi, c'è il giamaicano Rajindra Campbell che finisce in terza posizione con un lancio di 21,64 metri. Solo settimo posto, invece, Leonardo Fabbri con il toscano che non è riuscito a lanciare il peso più lontano di 21,35 metri.