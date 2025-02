Zlatan Ibrahimovic parla della morte di Pinto da Costa e della vittoria del Milan

Conceicao è molto emozionato per la morte dell'ex presidente del Porto. Era un papà per lui, quindi sono venuto qui io a parlare: lo spiega il senior advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic a Sky Sport. Pinto da Costa è morto oggi a Oporto a 87 anni, Conceiçao gli era molto legato.

Il Milan però a San Siro ha vinto contro il Verona trovando tre punti importanti per la classifica, grazie al gol segnato da Santiago Gimenez. "Mi aspettavo questo impatto. I palloni arrivano in area con questa squadra spiega Ibra -, devi essere pronto a fare gol. Per uno straniero non è facile arrivare e giocare in Italia, dobbiamo essere anche noi bravi ad aiutarlo. La vittoria di stasera è importante. Abbiamo dominato, loro sono venuti qui per difendere. Se fai gol all'inizio si apre la partita e cambia tutto".