Velasco incontra l’Italrugby a Verona

Verona, 31 ottore 2025 – Julio Velasco martedì scorso ha incontrato la nazionale di rugby. La giornata è servita per scambiare informazioni, filosofie di allenamento e gestione del gruppo, condividere principi e confrontarsi sulla visione dello sport. L’incontro si è tenuto a Verona, dove gli azzurri stanno preparando il debutto dell’8 novembre quando all’interno delle Quilter Nations Series saranno impegnati contro l’Australia a Udine. L’invito al ct della nazionale femminile di volley, è arrivato dal suo collega del rugby maschile Gonzalo Quesada, il tutto per ascoltare un tecnico tra i più vincenti nella storia dello sport italiano e mondiale, con titoli olimpici e iridati nel proprio palmares.

«La presenza di Julio Velasco in raduno – sono le parole di Quesada – è stata una grandissima opportunità per tutti noi, staff e giocatori e ci è stata di ispirazione. Ci ha chiesto di osservare le sue modalità di lavoro e poi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con lui: è stato un momento molto importante per noi».

Velasco ha poi spiegato i motivi che lo hanno portato ad accettare questo invito. «Sono nato come allenatore condividendo metodologie con altri sport, considerando che in Argentina i club sono polisportivi: basket, calcio, tennis. Quando giocavo a pallavolo ero in un club che aveva la sezione rugby, hockey su prato, basket. Mi piace molto il rugby e lo guardo spesso: ho anche giocato un anno quando ero più piccolo. Vedere come si lavora, come allenano, la velocità dei giocatori dal vivo: se lo vedi in tv non te ne rendi conto, ma da vicino è molto bello».

Il Ct della Nazionale Italiana Femminile di Pallavolo ha poi illustrato i suoi principi nella gestione del gruppo : «La prima cosa è che noi dobbiamo convincere i giocatori: fanno tutto loro in campo. Se non riusciamo a convincerli, le cose non funzionano. Dopo dobbiamo anche farle funzionare bene insieme: il gruppo unito aiuta a far funzionare le cose, ma anche il funzionamento delle cose aiuta ad avere un gruppo unito. E’ una sorta di andata e ritorno. Non significa necessariamente che sia una squadra vincente, ma che funzioni: a volte l’avversario è più forte e anche fare tutto quello che possiamo, non serve. Negli sport di squadra l’aiuto e la collaborazione tra i compagni di squadra non deve essere una questione etica. Se lo è, è meglio, ma deve essere una delle componenti del gioco».