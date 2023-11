A Biella la semifinale di Supercoppa. La Lube pronta a sferrare l’assalto. Stasera c’è Piacenza dei tanti ex

Dopo il secondo turno di campionato e il primo successo grazie al blitz 0-3 a Padova, per la Lube irrompe la Supercoppa. Oggi e domani Biella ospita la Final Four, la due giorni che mette in palio il primo trofeo stagionale e Civitanova scenderà in campo alle 20.30 di oggi contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza per agguantare la finale in programma domani alle 17. Al Biella Forum da 5.000 posti (tutte le gare in diretta su RaiSport) si gioca dunque la prima sfida ad eliminazione diretta della stagione, le perdenti torneranno a casa senza finalina di consolazione. La Supercoppa è il trofeo nazionale meno importante, tuttavia in campo scenderà probabilmente il meglio della SuperLega tra Trento campione d’Italia, Civitanova vice, Piacenza che ha vinto la Coppa Italia e Perugia che ha dominato l’ultima regular season ed ha pure conquistato l’ultima edizione.

Itas e Sir apriranno la Final Four alle 17.30, poi la Lube si misurerà contro la formazione ritenuta la principale antagonista di Perugia per il tricolore. Del resto a Piacenza sono finiti un anno fa tre assi come Simon, Leal e Lucarelli che tanto hanno contribuito agli ultimi scudetti biancorossi e non sono nemmeno le uniche stelle perché bisogna fare i conti con Romanò e Brizard. Il gruppo emiliano è rimasto pressoché intatto, anche se è cambiata la guida tecnica, con la squadra affidata ad Anastasi, dodici mesi fa vincitore con Perugia proprio contro la Lube. Piacenza in SuperLega è reduce da due affermazioni per 3-0, la seconda di impatto a Milano. Primeggia inoltre per percentuale d’attacco e ace per set. La Lube si è traferita a Biella direttamente da Padova dove ha festeggiato la prima vittoria riscattando il ko con Monza. Un successo di squadra (nessuno ha attaccato più dei 23 palloni di Zaytsev) migliorando in ricezione e crescendo nei finali di set. A livello individuale si è visto il vero Lagumdzija dato che l’opposto è stato top scorer con 14 punti assieme a Garcia, ma mentre l’ex ha attaccato con 1126, Adis ha fatto 1015. Inoltre Anzani è entrato in ogni parziale.

Le probabili formazioni

Gas Sales Bluenergy Piacenza: palleggiatore Brizard; opposto Romanò; schiacciatori Lucarelli e Leal; centrali Ricci e Simon; libero Scanferla. A disposizione Hoffer, Gironi, Recine, Caneschi, Alonso, Andringa, Dias. All. Anastasi.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Lagumdzija; schiacciatori Zaytsev e Nikolov; centrali Diamantini e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Thelle, Motzo, Yant, Bottolo, Anzani, Larizza, Bisotto. All. Blengini.

Andrea Scoppa