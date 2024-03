A caccia della rimonta. Si spera che succeda come lo scorso anno

Naturalmente tifosi e dirigenza biancorossa si augurano che la serie venga rimessa in parità e poi ribaltata, forti anche del ricordo dello scorso anno e delle tante rimonte compiute negli scorsi playoff. Da quando gioca all’Eurosuole Forum, oltre appunto al ko 0-3 di un anno fa con Verona (e gli scaligeri si erano portati sul 2-0 prima di essere travolti dalla reazione civitanovese), solo in un’altra circostanza la Lube ha iniziato i quarti perdendo la prima uscita. E solo in quel caso poi è stata subito estromessa dalla post season. Accadde nel 2015, primi playoff successivi al trasferimento da Macerata e la Lube era campione d’Italia in carica, allenata da Giuliani e con Monopoli, Fei, Parodi, Kurek, Podrascanin, Stankovic e Henno nel sestetto. A sbarrarle la strada e a firmare l’impresa quella Latina che era guidata da Blengini. Una serie strana, curiosamente con soli successi esterni nei tre match. L’anno dopo la Lube, proprio con Blengini in panca, si vendicò 3-0.

Andrea Scoppa