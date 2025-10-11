A Jesi antipasto di campionato. Medei: "La Lube sarà al completo . Milano è sempre molto temibile»

Per il secondo anno consecutivo la Lube conclude a Jesi la sua preseason. Al PalaTriccoli è il weekend della Jesi Volley Cup e quattro formazioni di SuperLega oggi e domani faranno le prove generali in vista del campionato che scatta tra il 20 e il 21 ottobre. Proprio come l’anno scorso i biancorossi apriranno il quadrangolare contro l’Allianz Milano, appuntamento alle 20.30. Prima, alle 17.30 la Yuasa Battery Grottazzolina scenderà in campo contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Una sfida da seguire anche perché i fermani saranno rivali dei vice campioni d’Italia lunedì 20 ottobre alle 20.30 all’Eurosuole Forum. Un avvio posticipato di 24 ore per rispettare la regola della Federazione internazionale che ha imposto tre settimane di stop dopo i Mondiali. Decisione giusta per tutelare la salute degli atleti anche se nel volley la conseguenza è che i campionati nazionali vengono sempre più schiacciati. Va anche detto che in Germania la Supercoppa femminile si è giocata prima della pausa di 4 settimane imposta dalla Fivb.

Tornando alla Lube, per la prima volta coach Medei potrà contare su tutti gli effettivi, compresi i reduci dalla finale del Mondiale come Balaso, Bottolo, Gargiulo e Nikolov. C’è da considerare che qualche elemento della rosa è alle prese con malanni di stagione e Loeppky è diventato papà per la terza volta, comunque sarà Lube vera. "Considero questo torneo molto importante – ha detto alla vigilia Medei – un autentico antipasto delle gare ufficiali in quanto ad atmosfera. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare tutti insieme, come ho anticipato. Non esagero se dico che ho avuto tutti i giocatori in campo per un solo allenamento finora. La due giorni al PalaTriccoli sarà una bella occasione, da sfruttare al meglio, per provare la squadra. Nonostante abbia cambiato molto e sia alla ricerca dei giusti equilibri, l’Allianz Milano resta la rivale insidiosa che è sempre stata. Affronteremo una squadra competitiva, che può contare su un opposto come Reggers, giocatore che è sempre stato fondamentale nel loro gioco e lo sarà anche quest’anno. Al di là dei cambiamenti, mi aspetto la solita Allianz Milano combattiva e sempre pericolosa".

In effetti Milano ha cambiato volto più di Civitanova che ha operato piccoli ritocchi con 3 innesti. Il confermato coach Piazza ora ha Cachopa in regia ad armare il braccio di Reggers, secondo cannoniere dell’ultimo torneo. Tra le maggiori novità l’addio al team e all’Italia di Kaziyski, l’acquisto dello schiacciatore Rotty (compagno di nazionale di Reggers) e il ritorno in Italia di Recine. I due team che non supereranno le semifinali si giocheranno il terzo posto nella finalina programmata domani alle 15, mentre alle 18 verrà assegnato il trofeo.