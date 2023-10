A JESI. La pallavolo regionale premia le sue società

E’ un volley marchigiano in salute quello che si è ritrovato a Jesi per una giornata di festa della pallavolo regionale. Il presidente Fabio Franchini ha presentato l’attività sportiva 2023-24 e per premiare le realtà e gli atleti che si sono contraddistinti nell’ultimo anno. ‘’Abbiamo un incremento di tesserati con 157 società attive e questa è un’ottima notizia, forse anche sulla spinta della nazionale italiana che ha giocato due partite degli Europei ad Ancona - dice Franchini -. A ogni modo dobbiamo crescere numericamente anche negli allenatori e impegno massimo nel reclutamento arbitrale, dobbiamo promuoverlo e alimentarlo. Abbiamo un arbitro, Michele Brunelli, promosso a livello internazionale, speriamo sia di stimolo. Servono persone qualificate a gestire gli incontri. Come Federazione marchigiana, negli ultimi mesi, abbiamo svolto corsi di arbitro anche per il beach volley e per il sitting volley". Molti i riconoscimenti andati pure a Collemarino per la promozione in B2 femminile.