A San Severino di scena il classico. L’attacco della Lube piega Modena

VALSA GROUP MODENA: Massari 5, Perry (L), Pardo 8, Sanguinetti 12, Federici (L), Tizi Oualou 1, Davyskiba 16, Tauletta ne, Buchegger 5, Bento 5, Ikhbayri 5, Giraudo, Gatti ne. All. Giuliani.

LUBE CIVITANOVA: Loeppky 13, Orduna, Bisotto (L), Boninfante 5, Hetman 13, Wang 1, Kukartsev 1, Penna, Duflos-Rossi 9, Amadio ne, Tenorio 7, Podrascanin ne. All. Medei.

Arbitri: Turtù e Petterini.

Parziali: 30-32, 23-25, 22-25

Note: durata set 35’, 26’, 25’, totale 1h 26’. Modena: errori al servizio 24, ace 8, muri 10, attacco 49%, ricezione 43% (21%). Civitanova: errori al servizio 13, ace 6, muri 7, attacco 50%, ricezione 37%, 21%.

La prima amichevole ufficiale della preseason per la Lube si chiude con una vittoria al palasport di San Severino dove la squadra ha debuttato con le nuove magliette di gara. Dall’altra parte della rete c’era la "Valsa" del coach settempedano Alberto Giuliani. Seicento spettatori – tanti quanti ne può contenere l’impianto – hanno assistito al match. "È stata una giornata di festa per tutti gli amanti di questo bellissimo sport - ha detto Giovanni Soverchia, presidente della ‘San Severino Volley’ –, sicuramente il modo migliore per celebrare assieme a tanti giovani e famiglie i 50 di vita della nostra società. Ringrazio la Lube Civitanova e la Valsa Group Modena per aver reso possibile questo evento".

La gara è filata via in poco più di un’ora e mezza, con tre set molto combattuti. Il risultato, alla fine, ha sorriso agli uomini di Giampaolo Medei, i quali hanno mostrato un atteggiamento che fa ben sperare in chiave SuperLega. "Per noi è stata una bella prova, ci voleva dopo una settimana lunga e tosta con tre amichevoli", ha sottolineato ‘a caldo’ il palleggiatore Mattia Boninfante, uno dei "gioielli" della Lube: "Siamo felici di come siamo stati in campo, ovviamente c’è tanto da migliorare. Lo faremo anche e soprattutto con l’aggiunta dei nazionali che si aggregheranno al gruppo. Intanto ci tengo a fare i complimenti ai nostri finalisti del Mondiale... Ma, tornando alla gara, il carattere è l’aspetto più importante, perché non dipende dalla preparazione e dallo stato di forma, quindi è sempre positivo". Date le assenze, i cucinieri sono scesi in campo con Boninfante al palleggio, Hetman, Loeppky e Duflos-Rossi a gestire gli attacchi, Tenorio e Wang al centro, Bisotto libero. Esordio dalla panchina per Pablo Kukartsev, nazionale argentino preso in estate e reduce dai campionati del mondo. Da parte sua coach Alberto Giuliani ha iniziato con Tizi Oualou in cabina di regia e Buchegger opposto. Davyskiba e Massari laterali, Pardo e Sanguinetti, Perry libero. Top scorer del match Davyskiba tra i modenesi con 16 punti; in doppia cifra anche il suo compagno di squadra Sanguinetti (12). Sul fronte biancorosso i più prolifici sono stati Loeppky ed Hetman, entrambi a quota 13 punti. Nel complesso la Lube è stata più scaltra nei momenti topici della sfida e più costante in attacco.