A1 femminile. Bosetti: "Cbf Balducci a Milano con determinazione»

"È un campionato strano, molto compresso, per cui c’è da andare ovunque con la convinzione di fare punti non sapendo in quale condizione fisica si trova l’avversario". È la ricetta dell’ex campionessa Lucia Bosetti, ora team manager della Cbf Balducci, valida per qualsiasi partita, anche per quella di domenica contro la Numia Vero Volley Milano, il match si giocherà a Monza. "Sulla carta – aggiunge – Milano è più forte e noi dovremo quantomeno stare al top per competere con simili avversari, finora il campionato ha riservato diverse sorprese". Milano può vantare giocatrici fortissime, su tutte Paola Egonu, e giovedì le maceratesi sera riceveranno San Giovanni in Marignano per una partita che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. "C’è da affrontare – spiega Bosetti – una gara per volta, alla fine è importante resettare tutto e ricominciare da zero". Milano di recente ha battuto Conegliano conquistando la Supercoppa e l’altro giorno nell’anticipo della 13ª giornata le lombarde sono state sconfitte 3-0 a Firenze da Scandicci. "È un campionato con tante sorprese. Ho visto giocare Milano in Supercoppa e se dovesse esprimersi a certi livelli diventa difficile per chiunque avendo in squadra campionesse mondiali ed olimpiche. Noi dovremo essere impeccabili". La Cbf Balducci si è presentata al via con una squadra rinnovata e con diverse pallavoliste che non hanno mai giocato nell’A1 italiana. "Le ragazze hanno bisogno di tempo, contro Perugia abbiamo espresso una bella pallavolo ma anche contro il Bisonte Firenze pur avendo perso al tie break. Siamo convinti del lavoro che stiamo portando avanti, il campionato è lungo ed è capitato che la salvezza arrivi all’ultimo turno". Bosetti, che vanta esperienze anche in nazionale, è un punto di riferimento per le giocatrici. "L’importante è crederci sempre e ricominciare da zero ogni palla, lo stesso discorso valer per i set e per le partite".