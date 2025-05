A1 femminile. Bresciani resta alla Cbf Balducci

"Sarà la mia terza esperienza nel massimo campionato di volley, la Cbf Balducci è attesa da un anno tosto, dove dovremo lavorare tanto in palestra, trovare l’amalgama giusta per riuscire a garantire i punti necessari per raggiungere la quota salvezza". Sono le parole del libero Giulia Bresciani dopo che ha rinnovato l’accordo che la legherà per la quarta stagione, la terza di fila, la specialista della seconda linea ai colori arancioneri. La giocatrice, classe 1992, infatti, è stata protagonista con la maglia della Cbf Balducci della splendida cavalcata verso l’A1 nella stagione appena andata in archivio. "Il campionato di A1 – aggiunge – è probabilmente il più difficile del mondo, ci sarà bisogno di tanta pazienza e di tenere alto l’entusiasmo partita dopo partita". Le ragazze hanno centrato l’obiettivo promozione fissato dalla società. "Abbiamo tagliato quel traguardo, una grande soddisfazione anche a livello personale e per l’ambiente". E adesso si deve pensare all’A1 dove al Fontescodella saranno ospiti le squadre che stanno dominando la scena anche a livello internazionale e le giocatrici più forti per uno spettacolo garantito. "Spero – conclude Bresciani – che anche i tifosi e la città ci sostengano in questa avventura, come hanno sempre fatto, facendoci sentire il loro calore e creando l’atmosfera giusta: aspetto tutti al palasport per vivere e affrontare la Serie A1 insieme". La Cbf Balducci con Bresciani può contare su una giocatrice che vanta ben cinque promozioni in A1 con le maglie di Bolzano (2015), Chieri (2018), Vallefoglia (2021), oltre alle due con la Cbf Balducci (2022 e 2025). Nel suo albo d’oro anche una Coppa Italia di A2 (Bolzano, 2015): tanti trofei che la rendono una delle giocatrici più vincenti dell’A2. La Cbf Balducci saluta la giovane palleggiatrice Safa Allaoui che nella prossima stagione farà parte della rosa di Cuneo (A1).