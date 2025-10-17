A1 femminile. "Cbf Balducci, a Firenze mancate fame e determinazione»

"Nei primi due set abbiamo giocato molto bene, nei successivi siamo calati mentre le fiorentine sono cresciute e noi in alcune situazioni di muro-difesa abbiamo commesso errori su azioni che forse erano più semplici del previsto". È la fotografia scattata da Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, dopo la sconfitta al tie break a casa de Il Bisonte Firenze nella terza giornata dell’A1 di volley femminile. "Può capitare – spiega – quando hai poco tempo per preparare le partite: punti l’attenzione su determinati aspetti e, se poi la gara prende una direzione diversa, bisogna essere bravi ad adattarsi. In questo loro sono stati più bravi di noi".

È un campionato assurdo per certi versi perché contratto in poco tempo terminando a fine febbraio, con tanti turni infrasettimanali che penalizzano le società, perlomeno alcune, e gli spettatori; evidentemente fattori che sono passati in secondo piano. Tornando al match in Toscana la centrale Alessia Mazzon guarda il bicchiere mezzo pieno. "Portare a casa un punto è sempre importante. Dobbiamo continuare a lavorare tanto – dice – e cercare di raccogliere il massimo da ogni occasione. A Firenze poteva essere un’ottima opportunità per conquistare l’intero bottino, loro sono state molto brave a reagire: ci hanno messo in difficoltà, soprattutto costringendoci spesso a giocare con la ricezione staccata, e questo ci ha reso meno incisive in attacco. Credo che ci sia mancata un po’ di fame, quella grinta necessaria per andare a prenderci tutti i punti che potevamo. Dal mio punto di vista, l’ingresso di Alice Tanase ha dato molto alla loro squadra: in quel momento stavano faticando un po’ in difesa e in ricezione, e lei ha dato una vera svolta. Da lì hanno trovato più fiducia e ci hanno messe più in difficoltà, soprattutto negli scambi lunghi, che spesso sono riuscite a portare a casa".