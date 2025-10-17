A1 femminile. "Cbf Balducci, a Firenze mancate fame e determinazione»

Acquista il giornale
La centrale Mazzon sul ko al tie break contro il Bisonte. Lionetti: "Commessi errori. su situazioni di muro-difesa".

di LORENZO MONACHESI
17 ottobre 2025
Una fase della gara disputata dalla Cbf Balducci a Firenze, le maceratesi hanno accusato una flessione dal terzo set, mentre le toscane sono salite di livello

"Nei primi due set abbiamo giocato molto bene, nei successivi siamo calati mentre le fiorentine sono cresciute e noi in alcune situazioni di muro-difesa abbiamo commesso errori su azioni che forse erano più semplici del previsto". È la fotografia scattata da Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, dopo la sconfitta al tie break a casa de Il Bisonte Firenze nella terza giornata dell’A1 di volley femminile. "Può capitare – spiega – quando hai poco tempo per preparare le partite: punti l’attenzione su determinati aspetti e, se poi la gara prende una direzione diversa, bisogna essere bravi ad adattarsi. In questo loro sono stati più bravi di noi".

È un campionato assurdo per certi versi perché contratto in poco tempo terminando a fine febbraio, con tanti turni infrasettimanali che penalizzano le società, perlomeno alcune, e gli spettatori; evidentemente fattori che sono passati in secondo piano. Tornando al match in Toscana la centrale Alessia Mazzon guarda il bicchiere mezzo pieno. "Portare a casa un punto è sempre importante. Dobbiamo continuare a lavorare tanto – dice – e cercare di raccogliere il massimo da ogni occasione. A Firenze poteva essere un’ottima opportunità per conquistare l’intero bottino, loro sono state molto brave a reagire: ci hanno messo in difficoltà, soprattutto costringendoci spesso a giocare con la ricezione staccata, e questo ci ha reso meno incisive in attacco. Credo che ci sia mancata un po’ di fame, quella grinta necessaria per andare a prenderci tutti i punti che potevamo. Dal mio punto di vista, l’ingresso di Alice Tanase ha dato molto alla loro squadra: in quel momento stavano faticando un po’ in difesa e in ricezione, e lei ha dato una vera svolta. Da lì hanno trovato più fiducia e ci hanno messe più in difficoltà, soprattutto negli scambi lunghi, che spesso sono riuscite a portare a casa".

© Riproduzione riservata

