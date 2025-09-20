A1 femminile. "Cbf Balducci, con Conegliano un assaggio di campionato»

Due esami per la Cbf Balducci che stasera affronterà le campionesse della Imoco Conegliano nel torneo Città di Pordenone a cui partecipano anche Vallefoglia e Panathinaikos Atene. La partita si giocherà alle 20 mentre alle 18.45 si sfideranno le pesaresi del Vallefoglia con le greche. Domani la finale per il 3° e 4° posto alle 15.30, mentre alle 18 andrà in scena la finale che chiuderà un fine settimana di grande spettacolo a Pordenone. Stasera le maceratesi sono attese da una partita complicatissima considerando che dall’altra parte della rete troveranno le campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo dell’Imoco per un test davvero dall’altissimo coefficiente di difficoltà. "Sarà un torneo molto impegnativo, a partire dalla semifinale – dice Emma Clothier, la centrale statunitense della Cbf Balducci – dove affronteremo una squadra con tante giocatrici di enorme talento, ma credo che sia anche un’ottima esperienza di gioco per noi. A Pordenone disputeremo due gare e sarà l’occasione per capire su cosa dobbiamo lavorare e cosa dobbiamo tenere a mente in vista della stagione regolare".

L’inizio del campionato si avvicina sempre più, la sera di lunedì 6 ottobre le maceratesi riceveranno la visita di Cuneo per la prima tappa dell’A1 di volley femminile. "In ogni caso, penso – aggiunge la centrale americana, al primo anno alla Cbf Balducci – che sarà una buona esperienza, utile per metterci alla prova e vedere a che punto siamo. Conegliano è ovviamente un avversario molto difficile e una formazione di altissimo livello, ma credo che proprio per questo ci metterà davvero alla prova. Sarà un test che ci preparerà alle sfide della Serie A1 e potrà aiutarci a partire con il piede giusto. Diventa a tutti gli effetti una competizione importante per noi".