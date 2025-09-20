Acquista il giornale
A1 femminile. "Cbf Balducci, con Conegliano un assaggio di campionato»

Al torneo di Pordenone partecipano anche Vallefoglia e Panathinaikos Atene. Domani le finali.

di LORENZO MONACHESI
20 settembre 2025
La centrale statunitense Emma Clothier, classe 2001 e alta 188 centimetri, indossa per la prima volta la casacca della Cbf Balducci Macerata

Due esami per la Cbf Balducci che stasera affronterà le campionesse della Imoco Conegliano nel torneo Città di Pordenone a cui partecipano anche Vallefoglia e Panathinaikos Atene. La partita si giocherà alle 20 mentre alle 18.45 si sfideranno le pesaresi del Vallefoglia con le greche. Domani la finale per il 3° e 4° posto alle 15.30, mentre alle 18 andrà in scena la finale che chiuderà un fine settimana di grande spettacolo a Pordenone. Stasera le maceratesi sono attese da una partita complicatissima considerando che dall’altra parte della rete troveranno le campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo dell’Imoco per un test davvero dall’altissimo coefficiente di difficoltà. "Sarà un torneo molto impegnativo, a partire dalla semifinale – dice Emma Clothier, la centrale statunitense della Cbf Balducci – dove affronteremo una squadra con tante giocatrici di enorme talento, ma credo che sia anche un’ottima esperienza di gioco per noi. A Pordenone disputeremo due gare e sarà l’occasione per capire su cosa dobbiamo lavorare e cosa dobbiamo tenere a mente in vista della stagione regolare".

L’inizio del campionato si avvicina sempre più, la sera di lunedì 6 ottobre le maceratesi riceveranno la visita di Cuneo per la prima tappa dell’A1 di volley femminile. "In ogni caso, penso – aggiunge la centrale americana, al primo anno alla Cbf Balducci – che sarà una buona esperienza, utile per metterci alla prova e vedere a che punto siamo. Conegliano è ovviamente un avversario molto difficile e una formazione di altissimo livello, ma credo che proprio per questo ci metterà davvero alla prova. Sarà un test che ci preparerà alle sfide della Serie A1 e potrà aiutarci a partire con il piede giusto. Diventa a tutti gli effetti una competizione importante per noi".

