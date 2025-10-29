A1 femminile. "Cbf Balducci, con San Giovanni in palio punti per la salvezza»

"Siamo motivatissime per una partita molto importante in chiave salvezza". Isidora Kockarevic, schiacciatrice della CBF Balducci, è proiettata alla sfida di domani alle 20.30 quando si chiuderà la sesta giornata dell’A1 di volley femminile. Si tratta di un match in cui le maceratesi non dovranno farsi condizionare dal fatto di avere 5 punti in classifica mentre le romagnole sono ferme a quota zero. Nell’ultima partita la CBF Balducci è stata sconfitta 3-0 dalla corazzata Milano. "Abbiamo lottato su ogni pallone – ricorda Kockarevic – e abbiamo potuto toccare con mano che possiamo fare bene e tenere il livello di queste corazzate che alla fine vengono fuori, però abbiamo fatto vedere di esserci". Sono trascorse cinque giornate di A1 che hanno lasciato anche una lezione alle giocatrici maceratesi, molte dei quali debuttanti nel campionato italiano. "Nelle ultime partite abbiamo appreso tantissimo sul livello del campionato e domani vogliamo mostrarlo sul campo". La serba Kockarevic è al primo anno in Italia e si sta facendo apprezzare. "È un sogno giocare in Italia dove non c’è solo un livello tecnico molto elevato, ma anche una atmosfera coinvolgente in tutti i palas. Prima di venire pensavo che potesse essere così, ma quando lo vivi è tutta un’altra cosa". Per Kockarevic sono state cinque giornate utili così come i turni precedenti di allenamento. "Ho capito che bisogna dare il massimo sia in partita sia in allenamento, ma è l’unico modo per mettersi in evidenza e per aiutare la squadra".

Domani a Macerata sarà di scena l’Omag Mt San Giovanni in Marignano, una neopromossa come le maceratesi, si sfidano formazioni che si conoscono anche per i test disputati in estate. "Ci conosciamo bene, noi – conclude Kockarevic – dobbiamo comportarci con l’atteggiamento di affrontare una big perché dall’altra parte della rete c’è una formazione che punta alla salvezza come noi. Dovremo stare concentrate sulla partita dalla prima all’ultima palla".

Oggi (17-19) e domani dalle 18.30 a inizio match si possono acquistare al palas i biglietti, sono anche in vendita sul sito Viticket.