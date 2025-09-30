A1 femminile. "Cbf Balducci, la vittoria sul Levski fa bene al morale. Ma c’è da crescere»

Tra una settimana inizierà il campionato di A1 femminile quando alle 20.30 di lunedì la Cbf Balducci riceverà la visita di Cuneo dove servirà un altro genere di prestazione rispetto a quella vista nella semifinale del torneo di Pesaro contro San Giovanni in Marignano. Le maceratesi hanno chiuso al terzo posto battendo 3-0 il Levski Sofia, ma ora serve uno scatto per essere all’altezza dell’A1. "Era necessario – osserva Valerio Lionetti, coach delle maceratesi – questo successo per il morale e per provare alcune soluzioni differenti utilizzando tutta la rosa. L’obiettivo era trovare fiducia e confidenza nelle varie situazioni di gioco". Ma serve anche qualcos’altro perché l’A1 è molto competitiva. "Dobbiamo lavorare su tanti aspetti e soprattutto velocizzare certi meccanismi. Sfrutteremo questi giorni per sistemare quelle dinamiche che ora sono ancora un po’ arrugginite". La schiacciatrice Isidora Kockarevic sottolinea gli aspetti positivi della vittoria sul Levski. "Abbiamo toccato con mano cosa abbiamo fatto bene e dove dobbiamo crescere. Le sensazioni date dalla gara sono positive e vogliamo continuare passo dopo passo, con l’obiettivo di migliorare sempre di più". Lionetti ha mandato in campo anche la giovane centrale Ludovica Sismondi. "Sono contenta di essere riuscita a dare il mio contributo. Siamo riuscite a giocare insieme, ad aiutarci nei momenti più difficili e a divertirci, che non è mai scontato. Abbiamo lavorato sodo in settimana e credo che la vittoria sia il frutto degli allenamenti svolti in palestra".