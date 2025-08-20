A1 femminile. Cbf Balducci, la fascia di capitana a Giulia Bresciani

Giulia Bresciani è il nuovo capitano della Cbf Balducci Macerata, formazione che quest’anno si presenta ai nastri di partenza del campionato di A1 di volley femminile. Bresciani, classe 1992 e alla quarta stagione con la casacca arancionera, la prima in A1 con il Club maceratese, indosserà la striscia sotto il numero di maglia che identifica questo importante ruolo. La specialista della seconda linea toscana, protagonista di due promozioni in A1 con la Cbf Balducci e addirittura di cinque promozioni complessive nel massimo campionato nel corso della carriera, succede ad Alessia Fiesoli, capitano nelle ultime tre stagioni e da quest’estate passata al Perugia, e ad Ilenia Peretti, storico capitano arancionero nei 18 anni vissuti con il Club.

L’annuncio è arrivato oggi, da parte di coach Valerio Lionetti, nel corso del primo di allenamento di tecnica svolto al palasport Fontescodella insieme con il gruppo di 12 atlete al lavoro da ieri per iniziare la preparazione verso l’inizio del campionato di Serie A1 Tigotà. Nell’occasione, è stato annunciato anche il vice capitano della Cbf Balducci: si tratta dell’opposta Clara Decortes, classe 1996 e alla seconda stagione in arancionero, protagonista assoluta dello scorso campionato quando ha trascinato con i suoi micidiali colpi la formazione maceratese verso la conquista della promozione nel massimo torneo.

Le squadre dell’A1 di volley femminile sono al lavoro per prepararsi a una stagione molto impegnativa. L’altro ieri c’è stato il raduno della Cbf Balducci che ha iniziato la preparazione e la prossima settimana si aggregherà al gruppo anche la schiacciatrice Nicole Piomboni, la giovane ha infatti fatto parte della nazionale che domenica scorsa si è laureata campionessa del mondo under 21. Adesso la giocatrice avrà qualche giorno di riposo dopo un’estate di lavoro in palestra per prepararsi con le altre azzurre all’importante appuntamento che ha regalato una gioia immensa.

Le maceratesi stanno iniziando a gettare le basi per il campionato di A1 e per questa ragione è stato predisposto un impegnativo calendario di test soprattutto contro formazioni della stessa categoria, spiccano i quadrangolare a Conegliano del 20-21 settembre e quello di Pesaro nella settimana successiva: momenti di confronto per entrare subito in clima campionato.