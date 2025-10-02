A1 femminile. "Cbf Balducci, ok sul piano tecnico. Ma serve più determinazione»

"Ci presentiamo al via del campionato come un cantiere dove si sta lavorando sodo per trovare la quadra in un gruppo di nuove giocatrici che hanno dimostrato di avere qualità". Maurizio Storani, diesse della Cbf Balducci, parla di lunedì quando alle 20.30 al Fontescodella le maceratesi riceveranno Cuneo nel primo turno dell’A1 di volley femminile. "Affronteremo – spiega – un avversario da scoprire essendosi rinnovato". La Cbf Balducci avrebbe bisogno di altro tempo considerando i tanti volti nuovi, ma da lunedì ogni gara metterà in palio punti pesanti e sono finiti i periodi delle prove. "I test – osserva Storani – hanno detto che dobbiamo migliorare e crescere su alcuni aspetti, ma hanno anche aggiunto che sul piano tecnico ci siamo. Sono convinto che sia una Cbf Balducci destinata a migliorare". Ma su cosa? "Sulla convinzione, cioè sulla capacità di credere nelle proprie possibilità e nella consapevolezza che occorrerà giocare con il coltello tra i denti. La squadra è formata da ragazze che per la prima volta giocano in Italia e hanno bisogno di tempo per ambientarsi". Nelle prime due giornate le maceratesi giocheranno in casa: lunedì 6 contro Cuneo e il 12 contro Pinerolo, il 15 a Firenze contro Il Bisonte e il 19 verrà a Macerata il Perugia. "Avrei preferito affrontare subito le big per entrare in clima campionato. Il pubblico potrà avere un ruolo importante: c’è la possibilità di abbonarsi e di avere il posto garantito per vedere all’opera alcune delle migliori giocatrici al mondo, i tifosi potranno darci la spinta indispensabile per tagliare un traguardo difficile e affascinante". Per centrare la salvezza servirà mettere la palla a terra. "Le ragazze ci riescono, ma non è solo questo aspetto a incidere perché serviranno concentrazione e determinazione agonistica apprendendo la lezione delle nazionali maschili e femminili che, pur contando su fuoriclasse, hanno vinto diventando squadra ed è quello che dovrà essere la Cbf Balducci".