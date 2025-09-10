A1 femminile. Cbf Balducci, primo test. Nel pomeriggio c’è Altino

È l’ora del primo allenamento congiunto per la CBF Balducci dopo tanti giorni passati in palestra tra sala pesi e sedute di tecnica. Alle 17 inizierà il riscaldamento con le maceratesi che riceveranno la visita di Tenaglia Abruzzo Altino Volley (A2) e sarà un primo momento di verifica del lavoro svolto e del livello di gioco in vista dell’avvio del campionato di A1 di volley femminile. Le ragazze sono tornate in palestra dopo due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico per riposare dalle fatiche delle prime tre settimane di preparazione. Questa settimana propone due allenamenti congiunti: il primo domani e l’altro sabato, inizio riscaldamento alle 15.30, contro San Giovanni in Marignano (A1). Saranno i due test che le ragazze di coach Lionetti effettueranno in casa.

Oggi c’è il primo test con le maceratesi che si alleneranno insieme con la formazione abruzzese, di nuovo ai nastri di partenza della Serie A2. In campo tre campionesse mondiali Under 21: Dalila Marchesini e Adji Ndoye tra le abruzzesi, Nicole Piomboni nella formazione maceratese. Dopo questo test ce ne sarà quello classico con San Giovanni in Marignano dove le maceratesi troveranno l’ex Sara Caruso, la centrale che lo scorso anno ha contribuito alla promozione della CBF Balducci. Il resto della settimana sarà diviso tra sedute di pesi e allenamenti di tecnica, domenica giornata libera per Bresciani e compagne.

"È arrivato il momento del primo test – dice la confermata palleggiatrice Asia Bonelli - e per noi sarà molto importante per poter valutare il percorso fatto finora e il livello del gioco alla quarta settimana di preparazione. L’allenamento congiunto con Altino, squadra di A2 con atlete molto valide in rosa, sarà quindi un primo step fondamentale che ci porterà poi al secondo test, stavolta con una formazione di pari categoria come San Giovanni, che conosciamo molto bene visto che ha nel roster diverse giocatrici affrontate nella scorsa stagione. Stiamo lavorando bene, con positività in palestra – conclude Bonelli – e non vediamo l’ora di poterci confrontare con altre realtà in questi allenamenti congiunti, in questo modo potremo avere un termometro della nostra condizione".