A1 femminile. Cbf Balducci, serie di test. Il primo è contro Altino

La Cbf Balducci si prepara al massimo campionato di volley femminile con dei test contro formazioni che poi saranno avversarie in A1, ma il primo allenamento congiunto sarà con Altino, unica squadra di A2. È stato definito il calendario dei test pre-season che accompagneranno le arancionere verso l’esordio nel campionato di Serie A1 Tigotà. In programma per la formazione guidata da coach Valerio Lionetti due test in allenamento congiunto in casa e la partecipazione a due tornei in trasferta. Si inizia mercoledì 10 (inizio riscaldamento alle 17.30) al Fontescodella di Macerata per l’allenamento congiunto con la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, squadra che sarà ai nastri di partenza del campionato di A2. Secondo allenamento congiunto, invece, fissato per sabato 13 (inizio riscaldamento alle 15.30) sempre al Fontescodella insieme con la Omag-Mt San Giovanni in Marignano, neo promossa in A1 come le arancionere. Saranno queste la prime due occasioni per vedere all’opera Bresciani e compagne in casa.

Sabato e domenica 20-21 settembre la Cbf Balducci parteciperà in Friuli al Torneo Città di Pordenone che vedrà protagoniste al PalaCrisafulli le campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, altra formazione marchigiana di A1, e la squadra greca del Panathinaikos Atene. In semifinale (sabato 20 ore 20.30) le arancionere affronteranno l’Imoco Conegliano. Il giorno successivo in programma le finali 1° e 3° posto. Altro torneo per la Cbf Balducci nel fine settimana successivo: il 27-28 settembre le arancionere saranno di scena a Pesaro al PalaMegabox nel torneo che coinvolgerà le padrone di casa della Megabox Ond.Savio Vallefoglia, l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano e la formazione bulgara del Levski Sofia. Il programma delle gare sarà definito nei prossimi giorni.