A1 femminile. "Cbf Balducci, sono molto emozionata e motivata per la nuova sfida»

"Sono emozionatissima, non nascondo che all’inizio avevo un po’ di timore ma adesso è volato via e ho tanto entusiasmo di giocare in A1". La centrale Alessia Mazzon è stata confermata dalla CBF Balducci e debutterà nel massimo campionato di volley. "In Francia – ricorda – ho giocato in A1, ma il livello italiano è tutta un’altra cosa". E adesso sa cosa l’attende. "Tanto lavoro, speriamo poi di raccogliere delle soddisfazioni". Il 18 agosto è iniziato il cammino della squadra dove ci sono diverse straniere. "Caratterialmente siamo compatibili, si lavora bene in palestra e c’è un bel rapporto anche fuori. Già abbiamo organizzato un paio di cene e altre sono in programma: c’è tanta voglia di conoscersi". C’è anche una conoscenza tecnica da approfondire sempre più. "Dobbiamo imparare a giocare insieme, ci siamo sul piano tecnico ma dobbiamo lavorare sul gioco. Penso che tra un paio di settimana si possa parlare uno stesso linguaggio in campo, del resto non dimentichiamo che da pochi giorni abbiamo iniziato a giocare dopo tante sedute atletiche e mercoledì prossimo avremo il primo test".

In stagione Mazzon dovrà contrastare a muro giocatrici come Paola Egonu, Ekaterina Antropova, Isabelle Haak, Marina Lubian, Sarah Fahr. "Da brividi solo a pensarci, oltretutto sono giocatrici molto più alte di me. Ma ci si mette in gioco. Io sono caricatissima". La conferma della società non ha colto di sorpresa la pallavolista. "Speravo di restare, con la società e con il tecnico ho un buon rapporto e già si era parlato ancora prima che centrassimo il traguardo della serie A1. Sono stata molto contenta della conferma e mi sono messa in discussione più io che il club". All’inizio ci sono stati dei dubbi. "Ci sono stati: sono nata nel 1998 mentre in giro ci sono giocatrici giovanissime, considerando le centrali non sono tra le più alte, però una volta conquistata la promozione mi sono detta: perché no?".

È l’unica centrale rimasta dello scorso anno: sono arrivate le americane Emma Scarlett Clothier e Carole Paige Crawford, la giovane Ludovica Sismondi. "In attacco – dice Mazzon riferendosi alle compagne nel suo ruolo – siamo forti, dobbiamo lavorare a muro perché si capisca a fondo il nostro modo di giocare. Le due americane sono mostruose: saltano tantissimo e fanno muri impressionanti. Ludovica sta facendo bene". Ma c’è da lavorare insieme perché quel fondamentale sia fatto alla perfezione.