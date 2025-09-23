A1 femminile. Cbf Balducci su Dazn e Rai contro Firenze e Perugia. La programmazione televisiva dei primi quattro turni

Per due volte, nelle prime quattro giornate di A1 di femminile, le partite della Cbf Balducci saranno trasmesse in diretta sul piccolo schermo. Nella terza giornata, mercoledì 15 ottobre alle 20, su Dazn e Vbtv si potrà seguire la gara Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata; alle 18 di domenica 19 Rai Sport e Vbtv trasmetteranno Cbf Balducci Hr Macerata - Bartoccini Mc Restauri Perugia. Su Rai Sport la telecronaca sarà di Marco Fantasia e Giulia Pisani. La serie A1 incomincerà lunedì 6 ottobre per un inedito Monday Night che darà il bentornato al campionato, in questa occasione le maceratesi riceveranno alle 20.30 la visita di Cuneo.

Nel fine settimana scorso la Cbf Balducci ha partecipato al Trofeo Città di Pordenone dove è stata sconfitta dalle campionesse della Imoco Conegliano e da Vallefoglia Pesaro nella finale per il terzo e quarto posto. Sono importanti momenti di confronto in vista del campionato considerando oltretutto che le maceratesi si presentano da neopromosse ai blocchi di partenza con tantissime novità. Le gare di sabato e domenica scorsi sono state utili per coach Valerio Lionetti e per il suo staff per calibrare il lavoro nei prossimi giorni per farsi trovare pronti al via. "Abbiamo affrontato – è il commento di Alessia Mazzon, centrale della Cbf Balducci – avversarie di valore, ciò ci ha permesso di notare i nostri punti deboli ma anche quelli di forza. Sono convinta che, lavorando sodo, potremo raggiungere buoni obiettivi. È stato molto emozionante, sono felice di aver sentito il calore delle compagne di squadra. In campo si è creata una bellissima atmosfera e credo che siamo riuscite a trasmetterla anche al pubblico".

Per la statunitense Emma Clothier, centrale della Cbf Balducci, si tratta dei primi contatti con il campionato italiano. "Il livello – dice – è davvero molto alto. In questo campionato ci sono diverse giocatrici di grandissimo valore, molte delle quali fanno parte delle rispettive Nazionali. Credo che Vallefoglia sia una squadra molto forte: hanno grandi battitrici. È stato per noi un buon test, molto utile in questa fase di preseason. Adesso sappiamo su cosa dobbiamo lavorare in settimana e avremo l’occasione di affrontarli di nuovo nel weekend".

Prossimo appuntamento con i test precampionato è in programma nel weekend del 27-28 settembre a Pesaro nel torneo con Vallefoglia, San Giovanni in Marignano e Levski Sofia.