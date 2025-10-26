A1 femminile. "Cbf, c’è da dare più del massimo con Milano»

Una trasferta da brividi per la Cbf Balducci chiamata ad affrontare a Monza la Numia Vero Volley Milano, formazione che vanta le campionesse mondiali Danesi, Egonu, Fersino e Sartori. Si gioca alle 17 di oggi la quinta giornata di A1 di volley femminile contro un delle formazioni più forti del campionato. "Scenderemo in campo – spiega Maurizio Storani, diesse della squadra maceratese – per dare il massimo. Il campionato propone delle formazioni contro le quali non abbiamo nulla da perdere, tuttavia dobbiamo avere l’atteggiamento di chi cerca di tornare a casa muovendo sempre la classifica, a prescindere dall’avversario e dove si gioca". Giovedì sera la Cbf Balducci riceverà San Giovanni in Marignano, una neopromossa come le maceratesi. "Oggi con Milano – spiega il ds – non siamo condizionati dal pensiero del match con le romagnole. Non possiamo impostare il campionato pensando che ci sono gare importantissime e altre meno. Cerchiamo di muovere sempre la classifica". La squadra di coach Lionetti è reduce dal successo su Perugia, prima vittoria in A1. "Ci ha dato tranquillità, ci ha portato a quota 5 e trasmesso una maggiore consapevolezza dei propri mezzi alle ragazze e su cosa possono fare". La squadra sta lavorando per migliorare in vari aspetti. "Con Perugia abbiamo fatto bene in ogni fondamentale, a Milano dovremo crescere a muro, in attacco stiamo andando bene mentre in ricezione dobbiamo essere più precisi ed è sotto questo aspetto che lo staff sta impegnando le ragazze. Poi bisogna vedere chi ha di fronte, per esempio Milano ha ottimi battitrici". Ecco cosa ha detto Stefano Lavarini, coach delle lombarde. "Macerata è una neopromossa che, oltre ad aver esordito con un tie-break sfuggito di un soffio, ha conquistato punti in tre dei primi quattro turni. Sta giocando bene ed ha approcciato la stagione con spirito arrembante".