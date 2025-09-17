A1 femminile. La Cbf Balducci a Pordenone contro Conegliano: "Una partita che tutte vorrebbero giocare»

La CBF Balducci, formazione dell’A1 di volley femminile, nel fine settimana parteciperà al Torneo Città di Pordenone al PalaCrisafulli dove alle 20 di sabato le maceratesi affronteranno Conegliano, un’amichevole di assoluto prestigio contro le campionesse d’Italia, d’Europa e del Mondo; mentre alle 18 ci sarà giocata l’altra semifinale tra Vallefoglia e Panathinaikos. Il giorno dopo si disputerà la finale 3°-4° posto alle 15.30, invece alle 18 andrà in scena la finale.

"Già fare parte di questo quadrangolare – dice il libero Giorgia Caforio, lo scorso anno a Messina – fa piacere a qualsiasi giocatrice. Noi andremo con la leggerezza di vivere il momento e la gara, dall’altra parte della rete c’è una squadra fortissima e noi cercheremo di migliorare su quanto stiamo lavorando. E poi vedremo cosa succede". Questo quadrangolare è un altro step verso il 6 ottobre quando la CBF Balducci esordirà ospitando Cuneo, tra le formazioni che sulla carta non partono tra le primissime posizioni e quindi una partita che mette punti pesanti in palio.

"La prima fase della stagione – dice la giocatrice – ci propone una serie di scontri diretti a cui noi cercheremo di arrivare nella maniera migliore possibile. Il campionato è lungo e ogni volta daremo tutto per muovere la classifica". Ai blocchi di partenza si presenta una CBF Balducci largamente rinnovata. "La squadra è nuova, dello scorso anno sono rimaste in quattro. Da parte di tutte c’è la massima disponibilità a impegnarsi in palestra, a conoscersi, ci sono tante straniere ed è importante comunicare tra noi".

La squadra ha disputato alcuni test che sono serviti al coach Valerio Lionetti e al suo staff di valutare il lavoro svolto e magari capire dove insistere. "Sono stati momenti in cui abbiamo espresso dei miglioramenti continui se penso al primo test con Altino e a quello successivo con San Giovanni in Marignano dove abbiamo espresso un buon gioco". A volte si dice che la prima impressione sia quella che conta, ecco quella di Caforio. "Siamo una squadra abbastanza giovane, che ha un’enorme voglia di impegnarsi. C’è da parte di tutte una grande disponibilità in palestra, di remare verso la stessa direzione, di stare compatte nei momenti difficili, di seguire le indicazioni del tecnico".