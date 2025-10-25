A1 femminile. La Cbf Balducci a Milano contro Paola Egonu & C

Seconda trasferta stagionale in arrivo sul difficile campo della Numia Vero Volley Milano per la CBF Balducci HR: alle 17 di domani le arancionere saranno impegnate nella quinta giornata di andata della Serie A1 Tigotà alla Opiquad Arena di Monza per affrontare la formazione lombarda delle campionesse mondiali Danesi, Egonu, Fersino e Sartori. Una sfida dall’altissimo coefficiente di difficoltà per Bresciani e compagne, pronte comunque a scendere in campo per provare a dare il massimo dopo l’iniezione di fiducia arrivata con la vittoria di domenica scorsa contro Perugia. Milano, invece, arriva alla gara dopo la sconfitta in tre set nel big match giocato mercoledì scorso con Scandicci, ma forte dell’importante vittoria in Supercoppa italiana conquistata una settimana fa contro Conegliano.

"La partita contro Milano – anticipa Nicole Piomboni, schiacciatrice della CBF Balducci – sarà indubbiamente molto tosta. Sappiamo che ci aspetta una sfida impegnativa e che dovremo lottare su ogni pallone. Milano è una squadra con individualità di altissimo livello: molte delle loro giocatrici hanno preso parte a competizioni internazionali come Olimpiadi e Mondiali, quindi il loro valore è fuori discussione. Noi, però, abbiamo lavorato con grande intensità in palestra durante la settimana e siamo pronti a dare tutto in campo. L’obiettivo sarà mettere Milano il più possibile in difficoltà e giocare con determinazione, continuità e spirito di squadra".

Dall’altra parte della rete una formazione di assoluto valore. La Numia Vero Volley Milano è guidata in panchina da coach Stefano Lavarini, cabina di regia nelle mani di Francesca Bosio, in diagonale con l’opposta Paola Egonu (reparto completato anche dall’arrivo dell’olandese Celeste Plak). Al centro Anna Danesi insieme alla serba Hena Kurtagic (con l’alternativa di Benedetta Sartori), in banda ampia scelta nel reparto schiacciatrici formato da Elena Pietrini, dalla statunitense Khalia Lanier, da Rebecca Piva ed Emma Cagnin. I libero sono Eleonora Fersino e la francese Juliette Gelin.

La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e in diretta streaming su Vbtv.