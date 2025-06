A1 femminile. "La Cbf Balducci ha varie soluzioni offensive»

"La filosofia della costruzione della squadra è stata la stessa dello scorso anno in cui tutte le ragazze della Cbf Balducci hanno dato un contributo in ricezione e attacco, però quest’anno abbiamo avuto un’attenzione in più per la fase offensiva ben sapendo quanto sia difficile mettere palla a terra nell’A1 di volley femminile". Maurizio Storani, diesse della Cbf Balducci, parla della squadra che il 18 agosto si troverà a Macerata per gettare le basi per la massima serie. "Quel giorno – spiega – non ci saranno Nicole Piomboni, tornata il giorno prima dai Mondiali under 21, Bianca Farriol in quanto impegnata ai Mondiali con la sua Argentina, e ritengo che possa esserci Ludovica Sismondi di ritorno dai Mondiali under 19".

Per la formazione maceratese è un ritorno nella massima serie e la precedente esperienza è servita come punto di riferimento. "Quella volta – ricorda – abbiamo toccato con mano la grande differenza tra le due categorie e adesso ne abbiamo preso atto". È stata allestita una squadra pescando molto all’estero. "Siamo stata l’ultima squadra a salire di categoria e in quel momento non c’era un numero sufficiente di giocatrici italiane sul mercato. Rispetto alla precedente promozione abbiamo avuto 20 giorni in più e adesso tra le straniere c’era effettivamente più scelta".

Ma ci vorrà tempo perché perché giocatrici si adeguino ai nuovi ritmi essendo abituate ad altri tipi campionati. "C’è da dire che romeno si è alzato di livello e Farriol ha giocato in Grcia con l’Olimpiakos, la polisportiva più grande al mondo: da questi tornei abbiamo preso giocatrici che hanno vinto tutto". Ci sono anche alcune pallavoliste italiane dalle grandi prospettiva nel giro azzurro. "La riminese Piomboni ha 20 anni ma due stagioni fa è stata protagonista in A2 con Talmassons e l’anno successivo si è confermata nella massima serie: è una giocatrici completa nei fondamentali. Sismondi è una centrale del 2007 che dovrà ritagliarsi un suo spazio, fa parte della nazionale e già questo la dice lunga sulle sue potenzialità". C’è poi la polacca Natasza Ornoch, classe 2007, di cui si dice un gran bene. "È una giocatrice di proprietà del Conegliano e significa tanto se ci ha puntato senza esitazione una società che ha vinto tutto". Dello scorso anno sono rimaste la palleggiatrice Asia Bonelli, la centrale Alessia Mazzon, l’opposta Clara Decortes e il libero Giulia Bresciani. "Sono l’anima della squadra, ragazze che si sono messe a disposizione, che si trovano bene a Macerata e noi volevamo confermarle, avremmo voluto tenerle altre ma i matrimoni si fanno in due".