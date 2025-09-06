A1 femminile. "La Cbf Balducci può contare su un ottimo gruppo»

"Mi sembra un gruppo molto volenteroso e propenso al lavoro sia in sala pesi sia in campo, consapevole che ci attende una stagione in cui bisognerà lottare su ogni pallone". Gabriele Rudi, preparatore atletico della CBF Balducci, tira le somme dopo la terza settimana di preparazione della squadra che sta gettando le basi per il campionato di A1 di volley femminile. Oggi le ragazze sosterranno l’ultimo allenamento e poi avranno due giorni liberi dove potranno rifiatare.

"L’atteggiamento e la costanza – aggiunge – sono importanti per arrivare nelle migliori condizioni e poterci esprimere al meglio. Quest’anno sarà abbastanza complicata la gestione degli appuntamenti, il calendario delle gare è molto intenso e compresso, sono in programma tanti turni infrasettimanali: ai fini della gestione dei carichi e del riposo è un aspetto non ottimale per le giocatrici, ma dovremo stare attenti ad ogni dettaglio, a partire dalla preparazione per arrivare alla nutrizione e appunto ai momenti di riposo, altrettanto fondamentali. Tutti aspetti determinanti per trovare la giusta condizione".

Le ragazze si sono fatte trovare in una buona condizione al momento a inizio preparazione. "Sono soddisfatto – dice il trainer comasco – avendo potuto anticipare la fase di lavoro perché le ragazze si sono presentate in ottime condizioni dopo l’estate. Ciò ha permesso una gestione dei carichi diversa nella fase tecnica con gli allenatori: c’è un ottimo feeling con lo staff, che è lo stesso dello scorso anno e questa intesa ci ha facilitato il coordinamento e la programmazione delle prime settimane in palestra".

La squadra è stata profondamente rinnovata: sono rimaste 4 ragazze e 9 sono i volti nuovi. "Credo – conclude Rudi – che servirà ancora tempo essendo una squadra nuova in larga parte e anche un po’ di pazienza per trovare le dinamiche giuste e conoscerci meglio dal punto di vista fisico-atletico e tecnico. Sono molto motivato per questa stagione, sarà la mia prima esperienza come capo preparatore nel miglior campionato del mondo e farlo in questo contesto, che reputo ormai casa, è un orgoglio e una soddisfazione. Questo Club merita di rimanere a questi livelli che abbiamo conquistato con passione e determinazione".