A1 femminile. La Uyba vola a Firenze contro la penultima. Assalto al quinto posto

A Firenze per mettere in cascina punti pesanti in chiave playoff. Questo l’obiettivo della Eurotek Uyba Busto Arsizio che affronta oggi pomeriggio alle 17 la trasferta di Firenze, contro un’avversaria in crisi nera. Le bisontine, infatti, non vincono dal 21 dicembre e sono precipitate al penultimo posto. Le ragazze di Enrico Barbolini vogliono far punti per consolidare la sesta piazza e, perché no, per provare a “dare fastidio“ a Chieri per la quinta. "Nelle ultime quattro partite di regular season dobbiamo pensare più a noi che alle avversarie - – ha detto Jennifer Boldini (nella foto), regista e una delle leader delle bustocche -. A partire da domani a Firenze l’input è concentrarci su poche cose, facendole bene. A Palazzo Wanny dovremo essere brave ad imporre il nostro ritmo dall’inizio. Quella con il Bisonte sarà la prima di due trasferte tutt’altro che scontate: anche la settimana successiva a Perugia ci sarà da combattere per portare a casa la vittoria contro queste squadre che cercano punti per la salvezza".

Fulvio D’Eri