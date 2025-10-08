A1 femminile. Lionetti: "Tanta amarezza per la sconfitta dopo quanto fatto»

"Non si può parlare di una giornata positiva, lascia amarezza perdere una partita dopo essere stati in vantaggio 2-0 e aver giocato il terzo set ai vantaggi". Valerio Lionetti, coach della CBF, parla della sconfitta casalinga con Cuneo nella prima giornata dell'A1 di volley femminile. "Però – aggiunge – dobbiamo ripartire da questa arrabbiatura, trasformarla in energia e far sì che diventi il motore per tornare subito a lavorare in palestra. Quanto è emerso è comunque un segnale importante: abbiamo avuto l’atteggiamento che chiedo sempre alla squadra e che forse ci era mancato nelle uscite del precampionato, dove avevamo faticato di più. Su questo aspetto non posso che fare i complimenti alle ragazze, anche se solo a metà, perché il risultato finale non è quello che volevamo. Deve essere però chiaro a tutte, e anche a noi dello staff, che questo gruppo ha bisogno di lavorare tanto e di crescere".

Non nasconde l’amarezza il diesse Maurizio Storani. "La partita con Cuneo ci ha lasciato tanto amaro in bocca perché abbiamo sfiorato a lungo la vittoria, ma non sono mancati gli aspetti positivi". Il diesse tira le somme. "In un primo momento – ricorda – l’arbitro ci ha dato il punto del 3-0, poi il video check ha mostrato che la palla era dentro di un centimetro. Al tie break eravamo 14-11 e fa male non essere riusciti a vincere". Ed ecco l’aspetto positivo mostrato dalle maceratesi che si sono presentate al debutto con una squadra rinnovata. "Sono soddisfatto – aggiunge – perché ho visto una squadra all’altezza del compito e ciò finora non era stato evidenziato, insomma possiamo lottare e giocarcela". Ma c’è da migliorare. "Serve una maggiore cattiveria agonistica. Non possiamo poi permetterci di mollare, di perdere la concentrazione – conclude Storani – perché ciò si paga in A1".

L’analisi del libero Giorgia Caforio. "Siamo partite bene tenendo un buon ritmo nei primi due set, poi Cuneo ha alzato il ritmo e noi non siamo state ciniche per chiudere prima la gara. Non possiamo abbassare la guardia". Ma c’è anche un aspetto incoraggiante. "Siamo partite subito aggressive sapendo quanto sia importante tenere il giusto atteggiamento e non ci siamo mai disunite, nemmeno quando abbiamo perso due set e quando erano in svantaggio nel tie break riuscendo a recuperare lo svantaggio".

La palleggiatrice Asia Bonelli pensa al tie break. "C’è tanto rammarico, soprattutto per il quinto set: dopo una rimonta pazzesca – commenta – non siamo riuscite a concretizzare fino in fondo. Su questo aspetto dobbiamo sicuramente migliorare, ma restano segnali positivi che ci fanno capire che siamo sulla strada giusta".