A1 femminile. Per la Cbf Balducci weekend di riposo

Ieri si è chiusa la prima settimana di preparazione della nuova Cbf Balducci. Sono stati cinque giorni di lavoro davvero intensi per le arancionere che hanno mosso i primi passi nella stagione del ritorno in Serie A1 per il Club maceratese.

Lunedì scorso è stato il giorno del raduno, poi spazio ai primi allenamenti, divisi in ben quattro sedute in sala pesi, tre allenamenti di tecnica al palasport Fontescodella e infine, ieri oggi pomeriggio, una seduta speciale sulla sabbia per affrontare i primi salti dell’anno su una superficie più morbida. Adesso Bresciani e compagne sono attese da due giorni liberi, un fine settimana per ricaricare le pile e tornare al lavoro lunedì per la seconda settimana di preparazione.

E proprio lunedì sarà il giorno in cui la Cbf Balducci sarà finalmente al completo: si aggregherà infatti al gruppo la schiacciatrice Nicole Piomboni, unica assente giustificata al raduno perché reduce dalla splendida avventura con la Nazionale Under 21 dove ha conquistato con l’Italia la medaglia d’oro del Mondiale di categoria. Coach Valerio Lionetti e il suo staff potranno così lavorare a pieno regime nella seconda settimana di preparazione verso l’inizio del campionato di A1, in programma lunedì 6 ottobre al palasport Fontescodella contro Cuneo. Ai blocchi di partenza si presenta una Cbf Balducci che è stata profondamente rinnovata, dello scorso anno sono rimaste in quattro (Giulia Bresciani, Asia Bonelli, Alessia Mazzon e Clara Decortes) ed ecco che i tanti test in programma, anche contro formazioni di A1, rappresenteranno delle occasioni utili per valutare il lavoro svolto e in quali aspetti indirizzare gli allenamenti.