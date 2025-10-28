A1 femminile. "Progressi dalla Cbf Balducci contro la corazzata Milano»

"Faccio i complimenti alle ragazze perché sono state coraggiose, hanno provato a rischiare e in diversi momenti le cose sono anche venute bene". È quanto dice Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, al termine della gara del campionato di A1 di volley femminile contro la corazzata Milano, che può contare su quattro campionesse del mondo. "In settimana – racconta – abbiamo lavorato per migliorare alcuni aspetti specifici, in particolare muro, battuta e scelte d’attacco, consapevoli che Milano è una squadra con individualità molto forti proprio a muro. Per certi versi siamo riusciti a mettere in campo quanto preparato". Anche contro Paola Egonu & C si è vista una squadra che ha fatto un passo avanti. "Si comincia a vedere – conclude Lionetti – il frutto del lavoro che stiamo portando avanti, anche se siamo ancora all’inizio. L’importante è continuare su questa strada, con fiducia e determinazione, perché i risultati arriveranno".

L’esperto libero Giulia Bresciani sottolinea gli aspetti positivi della partita per il futuro. "Abbiamo cercato di imporre il gioco – spiega la giocatrice – battendo con decisione e provando a rischiare qualcosa in più. Nei primi due set abbiamo espresso una buona pallavolo; il secondo si è deciso ai vantaggi, dove spesso basta una sola palla per fare la differenza. Nel terzo set, probabilmente, abbiamo pagato un po’ le energie spese nei precedenti e l’attenzione è calata".

La schiacciatrice Isidora Kockarevic guarda avanti. "Abbiamo mostrato che sappiamo lottare e che sappiamo anche divertirci nel momento giusto. Prometto che continueremo a lottare con la stessa intensità anche nelle prossime partite. È un grande passo per noi, una lezione importante che ci aiuterà a crescere. Sono fiduciosa che, col tempo, miglioreremo ancora". Giovedì alle 20.30 le maceratesi saranno di nuovo in campo ospitando l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano per la sesta giornata dell’A1 di volley femminile.