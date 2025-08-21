A1 femminile. "Questo campionato è un sogno. Con la Cbf Balducci l’ho realizzato»

"Giocare in Italia rappresenta un sogno per qualsiasi pallavolista". La schiacciatrice serba Isidora Kockarevic ha coronato quel sogno quando in estate è stata tesserata dalla neopromossa CBF Balducci Macerata che lunedì si è radunata e ha iniziato la preparazione per l’A1. La giocatrice, classe 2002 e alta 185 cm, arriva in Italia dopo due stagioni ad alto livello con il CSM Volei Alba-Blaj con cui nell’anno appena chiuso ha vinto lo scudetto e la Coppa di Romania, oltre ad avere conquistato l’argento in Cev Cup dopo avere perso la finale con Novara. Nella stagione precedente ha partecipato alla Champions, vinto la Supercoppa romena e conquistato il secondo posto in campionato.

"Ho scelto di trasferirmi in Romania – spiega la giocatrice di Novi Sad – perché il livello di quel campionato è maggiore rispetto a quello serbo, l’ho visto come un’occasione per migliorarmi e farmi trovare pronta qualora ci fosse stata una società italiana disposta a prendermi". Però la nazionale serba è una grossa realtà a livello mondiale e il campionato dovrebbe essere qualitativo. "Il punto – spiega – è che il livello del campionato non è altissimo perché non ci sono molti soldi, così le società lavorano molto nei vivai e tante ragazze vanno così a giocare all’estero, la nazionale è davvero forte".

In estate si è fatta avanti la matricola CBF Balducci che ha convinto Kockarevic. "In quel momento – risponde – ho pensato che fosse la soluzione per continuare la mia crescita. In palestra sono una grande lavoratrice, non mi tiro mai indietro perché sono animata dal desiderio di crescere e di migliorarmi in un campionato ai massimi livelli non solo sul piano tecnico, ma anche come visibilità, per la presenza di pubblico sugli spalti, per le tante persone dello staff che seguono quotidianamente la squadra".

Domenica Kockarevic è arrivata per la prima volta a Macerata. "Ho fatto un salto nel centro e ho visto qualche zona della città, sono rimasta sorpresa che il mare sia vicino, amo i posti di mare, e poi mi ha colpito il panorama. Sono molto contenta, ai genitori ho detto che non potevo immaginare qualcosa di meglio". Kockarevic ricorda il primo approccio con questo sport. "L’ho fatto perché volevo essere più brava di mia sorella, che è più grande. Ci sono riuscita, ma lei si è dedicata allo studio cogliendo bei risultati".

Sono giorni di lavoro per la CBF Balducci con la squadra che alterna allenamenti specifici sul piano atletico e tecnico. È atteso per la prossima settimana l’arrivo di Nicole Piomboni, la schiacciatrice che domenica scorsa ha vinto con la nazionale under 21 il titolo mondiale.