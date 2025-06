A1 volley femminile. "Ho avuto diverse proposte, la Cbf Balducci mi ha convinta»

"Avevo diverse proposte, quando ho ricevuto quella della CBF Balducci l’ho colta al volo". Giorgia Caforio è uno uno dei liberi della formazione maceratese che disputerà l’A1 di volley femminile. "Ho scelto Macerata – spiega – perché conosco questa realtà da anni, l’ho affrontata diverse volte, è una società ambiziosa come me e chiunque me ne ha parlato bene". E poi la CBF Balducci giocherà nel massimo campionato dove figurano le squadre più forti d’Europa. "L’A1 è impegnativa e difficile, dovremo trovare subito la giusta compattezza e remare dalla stessa parte per assicurarci al più presto la salvezza. Dovremo lavorare sodo e con costanza senza mollare nei momenti di difficoltà". Lo scorso anno Caforio ha giocato a Messina che ha affrontato le maceratesi anche nella finale playoff per l’A1. "Al Fontescodella c’è un pubblico caloroso ed un buon seguito. La squadra ha dimostrato di essere molto solida, quando ha trovato la giusta solidità è riuscita a essere continua, cio è sinonimo di serenità e di un buon ambiente". A Macerata ritroverà il libero Giulia Bresciani. "A Chieri – ricorda – abbiamo giocato assieme, siamo due professioniste che mettono al primo posto il bene della squadra". Per Caforio sarà una scoperta la squadra allestita dalla dirigenza che si è assicurata giocatrici reduci da campionati stranieri. "Conosco le giocatrici italiane e quelle confermate, sono ragazze talentuose che hanno meritato l’A1, le altre non le conosco personalmente, ma c’è un filo logico dietro la scelta della società". La giocatrice ha parlato con coach Valerio Lionetti. "Ho sentito la sua fiducia verso di me e mi ha detto che le mie caratteristiche sono utili alla squadra". Lo scorso anno Caforio ha avuto il compito di evitare che gli attacchi della CBF Balducci facessero il punto. "Mi è piaciuta – spiega – come si è evoluta la stagione della Bulaich, lei gioca una palla molto veloce e abbiamo fatto fatica a fermarla. Poi c’è Clara Decortes, lei è una trascinatrice e ha messo a segno tanti punti".