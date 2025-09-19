Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Volley
  3. A1 vollley femminile. "Cbf Balducci, il torneo ci dirà a che punto siamo»

A1 vollley femminile. "Cbf Balducci, il torneo ci dirà a che punto siamo»

Nel fine settimana le ragazze della Cbf Balducci saranno a Pordenone per il quadrangolare che domani alle 20.30 le...

di LORENZO MONACHESI
19 settembre 2025
L''emozione di una partita di volley con il tifo del pubblico dagli spalti

L''emozione di una partita di volley con il tifo del pubblico dagli spalti

XWhatsAppPrint

Nel fine settimana le ragazze della Cbf Balducci saranno a Pordenone per il quadrangolare che domani alle 20.30 le metterà di fronte alle campionesse della Imoco Conegliano e il giorno dopo una tra la Megabox e il Panatinaikos. Ecco un’altra tappa di avvicinamento al campionato di A1 di volley femminile che inizierà lunedì 6 ottobre al Fontescodella dove alle 20.30 sarà di scena Cuneo. "Sarà un piacere – commenta Valerio Lionetti, coach delle maceratesi – poter partecipare a Pordenone a un appuntamento di altissimo livello dove avrò il piacere di rivedere tante facce conosciute". Il quadrangolare rappresenta un momento per prepararsi al campionato alle porte. "L’obiettivo del Torneo di Pordenone – prosegue il tecnico alla seconda stagione con la Cbf Balducci – è confrontarci con avversari di livello sicuramente di prima fascia, per poter misurare meglio a che punto stiamo e il nostro stato attuale. Nella semifinale incontreremo Conegliano, una formazione che non ha bisogno di presentazioni, e in questo test dovremo scendere in campo con coraggio e umiltà. Domenica, poi, affronteremo una tra Vallefoglia, una realtà ai nastri di partenza dell’A1 ancora più rinforzata rispetto agli ottimi risultati già raggiunti nella scorsa stagione, e il Panathinaikos, una squadra di alta caratura a livello europeo e che prenderà parte alle Coppe europee. Qualsiasi sia il nostro avversario nel secondo test, dunque, gli obiettivi restano gli stessi".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su