A1 vollley femminile. "Cbf Balducci, il torneo ci dirà a che punto siamo»

Nel fine settimana le ragazze della Cbf Balducci saranno a Pordenone per il quadrangolare che domani alle 20.30 le metterà di fronte alle campionesse della Imoco Conegliano e il giorno dopo una tra la Megabox e il Panatinaikos. Ecco un’altra tappa di avvicinamento al campionato di A1 di volley femminile che inizierà lunedì 6 ottobre al Fontescodella dove alle 20.30 sarà di scena Cuneo. "Sarà un piacere – commenta Valerio Lionetti, coach delle maceratesi – poter partecipare a Pordenone a un appuntamento di altissimo livello dove avrò il piacere di rivedere tante facce conosciute". Il quadrangolare rappresenta un momento per prepararsi al campionato alle porte. "L’obiettivo del Torneo di Pordenone – prosegue il tecnico alla seconda stagione con la Cbf Balducci – è confrontarci con avversari di livello sicuramente di prima fascia, per poter misurare meglio a che punto stiamo e il nostro stato attuale. Nella semifinale incontreremo Conegliano, una formazione che non ha bisogno di presentazioni, e in questo test dovremo scendere in campo con coraggio e umiltà. Domenica, poi, affronteremo una tra Vallefoglia, una realtà ai nastri di partenza dell’A1 ancora più rinforzata rispetto agli ottimi risultati già raggiunti nella scorsa stagione, e il Panathinaikos, una squadra di alta caratura a livello europeo e che prenderà parte alle Coppe europee. Qualsiasi sia il nostro avversario nel secondo test, dunque, gli obiettivi restano gli stessi".