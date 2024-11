A2 femminile. "A Costa Volpino un match chiave per la Cbf Balducci»

"La partita di domani contro Costa Volpino sarà fondamentale per il nostro percorso in campionato al giro di boa e in chiave abbinamenti dei Quarti di Coppa Italia". Aurora Morandini (foto), libero della Cbf Balducci, parla dell’ultima gara di andata dell’A2 di volley femminile. Le maceratesi sono al terzo posto nella graduatoria del Girone A e possono sperare nella seconda posizione solamente in caso di vittoria da tre punti a Costa Volpino e della contemporanea sconfitta (3-0 o 3-1) di San Giovanni in Marignano, impegnata nel big match casalingo con la capolista Messina. Ma prima di tutto le maceratesi dovranno provare a conquistare l’intera posta contro una formazione in crescita e reduce da due successi consecutivi (prime due vittorie stagionali per le lombarde). La Cbf Balducci, invece, arriva da tre vittorie di fila e vuole prolungare la striscia positiva per chiudere al meglio il girone di andata. "Le bergamasche – aggiunge Morandini – costituiscono una squadra da non sottovalutare, soprattutto al centro, infatti la palleggiatrice sfrutta molto questa soluzione. Dovremmo essere brave ad arginarle, ma ad avere anche tanta pazienza in muro difesa: Costa Volpino, inoltre, è una formazione che difende molto. Dobbiamo cercare di giocare al massimo per portare a casa i tre punti".