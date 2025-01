A2 femminile. Bulaich: "La Cbf Balducci sta crescendo sempre più»

"Sono contento perché abbiamo mantenuto il livello di attenzione molto alto per tutta la partita, che è l’aspetto su cui lavoriamo da inizio dell’anno, quindi è bello vedere un po’ i frutti del lavoro in palestra". Valerio Lionetti (foto), coach della Cbf Balducci, parla del successo 3-0 su Imola nell’A2 di volley femminile.

"Le ragazze – aggiunge – hanno interpretato molto bene la gara contro un avversario che difende moltissimo, sbaglia poco ed era facile cadere nel nervosismo, non avere pazienza e commettere errori". Il tecnico ha gettato nella mischia sin dall’avvio la centrale Federica Busolini dopo un anno dall’infortunio al ginocchio: per lei 6 punti con 2 muri vincenti.

"Sono molto soddisfatta, era un anno che non giocavo – dice la centrale – una partita intera e quindi c’era anche un po’ di tensione iniziale. Detto ciò, sono anche molto contenta di quanto fatto dalla squadra, iniziamo a dare molta costanza al lavoro fatto in settimana e ai risultati che otteniamo la domenica. Ora manca poco per finire la Regular Season, poi comincerà una fase più complessa, magari anche con maggiore tensione, perché le squadre sono competitive, e dovremo essere brave rimanere costanti mettendo tanta grinta in tutte le partite".

Daniela Bulaich è stata premiata come Mvp del match dove ha firmato 11 punti e il 64% in attacco. "Sono felice per la partita fatta dalla squadra – dice la giocatrice – contro un avversario che non molla mai. Abbiamo fatto un bel lavoro in settimana e in campo abbiamo spinto ancora di più. Piano piano stiamo arrivando ad un livello sempre più alto, è positivo verso la fase più importante della stagione".