A2 femminile. Cbf Balducci,. Brescia nel mirino

Gli esami non sono affatto terminati per la Cbf Balducci che domenica a Brescia, quarta in classifica nell’A2 di volley femminile, dovrà confermare quanto fatto domenica scorsa quando ha battuto Messina nello scontro diretto. Si tratta del terzo impegno consecutivo con squadre di vertice per le arancionere, dopo le sfide giocate con San Giovanni in Marignano e Messina nelle ultime due uscite. Brescia accusa un distacco di 5 punti dalle maceratesi che dovranno tenere a distanza le lombarde. La Cbf Balducci ha già la certezza di essere tra le prime cinque del girone e quindi di partecipare alla Pool Promozione a quattro giornate dal termine della prima fase. Ma adesso c’è da fare di più perché nella seconda fase della stagione ci saranno in ogni fine settimana gli scontri diretti. Sabato la squadra partirà per Montichiari, città che ospiterà la gara domenica al PalaGeorge.