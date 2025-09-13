A2 femminile. Cbf Balducci, prove di campionato. Al Fontescodella il San Giovanni

Cbf Balducci di nuovo in campo: nel pomeriggio le ragazze di coach Valerio Lionetti disputeranno un allenamento congiunto con la Omag-MT San Giovanni in Marignano, di fronte due squadre del massimo campionato di volley femminile. L’inizio di riscaldamento è previsto alle 15.30 e l’ingresso è libero. Mercoledì le maceratesi hanno disputato il primo allenamento congiunto con la Tenaglia Abruzzo Altino Volley (Serie A2). In occasione di questo secondo test stagionale sarà possibile sottoscrivere al palas l’abbonamento "È tutta un’altra cosa" per non perdere nessuna sfida della prossima stagione dove al Fontescodella saranno di scena alcune delle migliori giocatrici del mondo.

Cbf Balducci e San Giovanni è oramai un classico sia durante la preparazione sia nel campionato, nel pomeriggio si troveranno di fronte le protagoniste dell’ultima stagione in A2: le romagnole hanno vinto il campionato e le maceratesi hanno conquistato l’A1 ai playoff. Si tratterà dunque di un test importante, con una formazione della stessa categoria, per valutare i progressi e la condizione generale, a poco più di tre settimane dal via al campionato, in programma il 6 ottobre contro Cuneo al Fontescodella. "Il test con San Giovanni in Marignano sarà molto importante per noi – dice Luca Martinelli, vice coach arancionero – perché vogliamo migliorare alcuni aspetti che nel primo allenamento congiunto non sono riusciti al meglio. Si tratta senza dubbio di un allenamento congiunto sentito: sono infatti le squadre che lo scorso anno hanno vinto i rispettivi campionati e ora ci ritroviamo, meritatamente, a giocarci le nostre carte in un torneo super competitivo". La squadra maceratese, peraltro largamente rinnovata, sta gettando le basi per la nuova stagione. "In questo momento della preparazione – continua Martinelli – ogni occasione di confronto è preziosa per crescere e per capire a che punto siamo con il lavoro. Questi impegni ci aiutano a testare soluzioni diverse e a consolidare l’intesa di squadra. Nel corso della settimana abbiamo lavorato in modo mirato sul fondamentale di break-point e su alcune soluzioni in attacco: l’obiettivo è riuscire a portare in campo questi miglioramenti facendo meglio rispetto a mercoledì. Ci aspettiamo un allenamento congiunto utile e stimolante, che ci permetta di fare un ulteriore passo avanti verso la migliore condizione in vista dell’inizio della stagione".