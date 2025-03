A2 femminile. Coach Lionetti sprona la Cbf Balducci: "È il momento di alzare l’asticella»

La Cbf Balducci si sta preparando per la sfida casalinga di domenica alle 17 contro Busto Arsizio, dal turno successivo inizierà il girone di ritorno della Pool Promozione di A2 di volley femminile. "Domenica – dice Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci – affrontiamo un avversario cresciuto molto nell’arco della stagione". In Coppa Italia le due squadre si sono già confrontate e in quella occasione l’hanno spuntata le lombarde che occupano la quarta posizione della Pool Promozione con 49 punti, mentre le maceratesi sono seconde a quota 53. "In quella occasione – ricorda – abbiamo potuto toccare con mano la loro forza in attacco e a muro, ma anche aspetti meno tangibili come la necessità di restare in partita cercando di evitare nei limiti del possibile eventuali cali". Le avversarie di domenica si sono presentate ai nastri di partenza con un organico di assoluto valore per una stagione da protagonista. "Dovremo cercare di limitare Zanette ed Henneking, attuare una buona fase di muro difesa per gestire al meglio la loro forza offensiva, una delle più efficaci del campionato". È positivo il cammino della squadra maceratese. "Abbiamo fatto un buon percorso e stiamo crescendo ancora, la nostra filosofia ci porta ad alzare l’asticella quando le cose girano per il verso giusto per cercare di oltrepassare il limite". La squadra ha fatto registrare dei progressi. "Siamo cresciuti sui punti di forza, penso al muro difesa che già facevamo molto bene, abbiamo un grosso margine di crescita su battuta, ricezione e attacco. È questa l’ora di fare ulteriori progressi". La Pool Promozione si sta confermando di un elevato livello, come in fondo era logico considerando che ci sono le migliori 10 formazioni dell’A2. "È un cammino complicatissimo, le vittorie 3-0 contro Padova e Cremona sono state sudate e le ragazze sono state brave a chiuderle in modo anche cinico". Coach Lionetti sta spesso pescando dalla panchina e la risposta è positiva con le ragazze che hanno contribuito a superare certi momenti. "Mi sembra che solo in due occasioni ho finito con la stessa formazione iniziale. Ho effettuato diversi cambi, la squadra è stata costruita con un’idea di gruppo e non di individualità". È aperta la prevendita dei biglietti per i match di domenica alle 17 contro Busto Arsizio e di mercoledì 12 quando alle 20.30 le maceratesi riceveranno l’Itas Trentino.